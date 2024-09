Wero, le Payconiq européen, lancé en France, et progressivement en Belgique

La solution de paiement instantané de 14 grandes banques européennes, baptisée Wero, est en cours de lancement en France, a annoncé lundi la société chargée de son développement, European Payments Initiative (EPI). En Belgique, elle est déjà disponible chez CBC, KBC et Belfius et le sera bientôt chez BNP Paribas Fortis (et donc aussi chez Fintro et Hello Bank) et chez ING.