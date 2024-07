Birmanie: en plein conflit, les temples de Bagan prient pour le retour des touristes

Partager:

Les temples de Bagan, joyaux de l'architecture bouddhique, forment un îlot de sérénité au milieu de la guerre civile qui fait rage en Birmanie, mais, faute de touristes, l'économie locale menace de s'écrouler. "Certains jours, on ne voit personne", constate un vendeur de souvenirs, sur une colline surplombant les ruines de l'ancienne ville sacrée, où les visiteurs venaient autrefois prendre une photo au coucher du soleil.

Niché sur une rive du fleuve Irrawaddy, sur plus de 50 km2 au milieu de la jungle, le site archéologique renferme des centaines de monastères, de stupas et de temples qui témoignent de la grandeur du premier empire birman, entre les XIe et XIIIe siècles. Au cours des années 2010, Bagan est devenue une destination à la mode en Asie du Sud-Est auprès des voyageurs, qui appréciaient son cachet préservé, héritage de décennies d'isolement du pays sous domination de l'armée. Mais la pandémie de coronavirus et le conflit qui a suivi le coup d'Etat de 2021 contre Aung San Suu Kyi, ont mis un coup d'arrêt à l'ouverture de la Birmanie, aujourd'hui plongée dans un chaos sans issue pacifique prochaine.

Environ un million de touristes étrangers -- principalement chinois et thaïlandais -- se sont rendus en Birmanie en 2023, selon un représentant du ministère des Hôtels et du Tourisme. - Boutiques fermées - Si le chiffre marque un forte hausse par rapport à 2022 (200.000 visiteurs), il demeure très inférieur à ses voisins thaïlandais (28 millions) et laotien (3,4 millions), et aux niveaux constatés avant le Covid (3,4 millions en 2017). A Bagan, beaucoup d'hôtels et de restaurants ont fermé, et les guides et vendeurs sont au chômage, faute d'activité.