Brussels Airlines vole à nouveau vers Nairobi

Depuis ce lundi matin, Brussels Airlines opère à nouveau des vols directs entre Brussels Airport et Nairobi, au Kenya.

Brussels Airlines avait déjà assuré une liaison avec la capitale kényane entre 2002 et 2015 mais la liaison avait été supprimée dans la foulée de son rachat par le groupe aérien Lufthansa.

Aujourd'hui, Brussels Airlines relie donc à nouveau Bruxelles et Nairobi. Un premier vol a décollé lundi matin de Zaventem où se trouvait également la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. "C'est du gagnant-gagnant pour les deux pays. Cette connexion constitue un pont entre nos deux cultures et économies", a-t-elle commenté. La liaison sera assurée jusqu'à six fois par semaine, pour un vol d'une durée de huit bonnes heures.