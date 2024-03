Brussels Airport recherche de nouvelles sociétés de manutention

Brussels Airport est à la recherche de nouvelles sociétés de manutention pour les passagers, les bagages et le fret à partir d'octobre 2025. Il y aura désormais deux sociétés de manutention de passagers et trois de fret à l'aéroport de Zaventem.

La gestion des avions de passagers, y compris la gestion des bagages, l'enregistrement et l'embarquement, est actuellement assurée par Aviapartner et Alyzia.

Au début des licences, il s'agissait d'Aviapartner et de Swissport, mais cette dernière a fait faillite en 2020. L'acteur français Alyzia a pris le relais, d'abord temporairement puis pour la durée restante de la licence. Alyzia travaille pour Brussels Airlines, le plus grand acteur de l'aéroport de Bruxelles tandis qu'Aviapartner gère, entre autres, les avions de TUI fly et Ryanair.

Au cours de la prochaine période de licence, jusqu'en octobre 2032, il y aura donc deux gestionnaires pour les licences côté passagers. Un troisième n'est possible que si l'aéroport a accueilli 24 millions de passagers l'année précédant la publication de la procédure de sélection. Brussels Airport a atteint plus de 22 millions en 2023.

Depuis cette période de licence, il y a trois manutentionnaires pour la prise en charge des avions cargo. Il s'agit d'Aviapartner, dnata et Swissport (le département cargo n'a pas été impliqué dans la faillite en 2020). Trois manutentionnaires seront également nommés au cours de la prochaine période.