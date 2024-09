Chaussea reprend 62 magasins Bristol en Flandre et en Wallonie

Le groupe français, qui détient déjà 570 magasins en France, Belgique et au Luxembourg, reprendra 62 points de vente. Huit membres du personnel administratif d'Euro Shoe Group sont compris, tout comme les baux commerciaux et les stocks.

Le tribunal a validé l'offre combinée de Chaussea, Redisco, Torfs et TEDi Distribution. L'offre de reprise est de 2 millions d'euros, à majorer de 10% du prix du stock existant.

Redisco et Torfs reprennent chacun un magasin, à Blankenberge et Houthalen, et TEDi Distribution en reprend 10, tous situés en Wallonie.