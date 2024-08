Chiffre d'affaires stable pour Roularta au premier semestre 2024

La stabilisation du chiffre d'affaires a été permise par une augmentation du marché des lecteurs, qui a compensé le repli des impressions pour le compte de tiers, explique Roularta.

Le maintien du marché publicitaire par rapport aux six premiers mois de 2023, la baisse du prix du papier, la diminution des tirages imprimés et une hausse des prix de vente ont en outre permis au groupe d'augmenter son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda). Celui-ci a connu une hausse de 36,2 % en glissement annuel, pour atteindre 11,4 millions.