Coûts salariaux en Belgique: les entreprises en haut de l'échelle versent jusqu'à 4,4 fois plus par heure

Une heure prestée dans les 10 % des entreprises ayant le coût salarial le plus élevé coûte en moyenne 46,80 euros, contre 10,60 euros dans les 10 % des entreprises au coût salarial le plus bas.

Les entreprises belges situées en haut de l'échelle des coûts salariaux paient par heure prestée 4,4 fois plus que celles ayant un coût salarial le plus faible, selon une étude publiée jeudi par les spécialistes RH Securex et Starfish. L'étude montre également que le secteur de la construction et les secteurs liés à l'industrie métallurgique présentent les écarts les plus importants.

Les absences pour cause de maladie de courte durée ont également un impact significatif, car l'employeur doit garantir le paiement du salaire pendant cette période. Les absences de plus d'un an augmentent également le coût salarial par heure prestée, en raison des coûts de remplacement et parce que l'employeur continue à payer des coûts pour les travailleurs absents (assurance hospitalisation, voiture de société, frais de téléphonie...).

Les entreprises bruxelloises ont le coût salarial moyen par heure travaillée le plus élevé (27,20 euros) en raison de la présence de grandes entreprises, qui versent en moyenne des salaires bruts plus élevés, qui ont moins recours aux flexi-jobs et où les licenciements et les ruptures de contrat sont plus fréquents. Les entreprises en Flandre suivent de près avec 26,10 euros par heure prestée. Les entreprises wallonnes ont, quant à elles, le coût salarial le plus bas par heure travaillée, avec une moyenne de 20,86 euros. En revanche, l'écart du coût salarial est le plus élevé entre les entreprises wallonnes, avec un facteur de 5,06.

Les écarts les plus importants entre les coûts salariaux se retrouvent dans les secteurs de la construction et les secteurs liés à l'industrie métallurgique, en raison d'importantes différences dans les salaires bruts et du recours à différents types de contrats, tels que les contrats d'apprentissage. Les différences sont moins élevées dans le commerce de détail indépendant et dans l'horeca.

L'étude a été menée auprès 22.389 entreprises de divers secteurs privés en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie.