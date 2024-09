Début de la campagne betteravière à la Raffinerie tirlemontoise

La campagne betteravière à la raffinerie de Tirlemont débutera demain/mardi, a indiqué lundi l'entreprise. Ses usines de Longchamps et Wanze suivront dans les jours à venir.

La saison betteravière 2024 a connu un début difficile", a expliqué Erwin Boonen, directeur des matières premières à la Raffinerie Tirlemontoise. "Nos producteurs ont dû s'adapter aux conditions météorologiques. Les semis ont commencé plus tard que d'habitude. Nous semons en général vers mars ou avril, mais, cette année, certains ont dû attendre jusqu'en juin."

Le temps frais et pluvieux du premier semestre a ralenti la croissance du tubercule. "Au début de l'été, nous avons constaté que la teneur en sucre dans les betteraves était inférieure à celle des années précédentes, mais les derniers échantillonnages montrent une évolution positive", a expliqué M. Boonen. "Grâce aux journées chaudes et aux nuits fraîches, la croissance s'est accélérée et la teneur en sucre a augmenté. Nous avons donc déjà largement rattrapé la moyenne quinquennale.

La dernière campagne betteravière avait permis de récolter plus de 3,5 millions de tonnes de betteraves ayant permis de produire 500.000 tonnes de sucre.