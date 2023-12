Décès du comte Paul Buysse à l'âge de 78 ans

Le comte Paul Buysse est décédé à l'âge de 78 ans, écrit dimanche Het Laatste Nieuws. L'homme d'affaires anversois était "gravement malade" depuis un an, a indiqué son entourage au quotidien flamand.

Le comte Paul Buysse était une figure importante de l'économie belge d'après-guerre. Il a fait sa renommée en tant que dirigeant de l'entreprise britannique Vickers (Rolls-Royce) et de la société belge Bekaert. Il était également un confident de la famille royale belge et du roi Philippe.

Il s'est éteint à son domicile.

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a réagi avec une grande tristesse à l'annonce du décès du comte. Elle a salué un membre particulièrement apprécié du comité stratégique de l'organisation patronale, fort de nombreuses années d'expérience tant au niveau international que national.

"Paul était un véritable 'capitaine de l'industrie', avec ses vues pointues et sa capacité à toujours garder à l'esprit une vue d'ensemble", a commenté Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. "Il a aidé la FEB à garder le cap. Il m'a toujours encouragé à analyser attentivement les développements internationaux et à les inclure dans l'élaboration de la stratégie de l'entrepreneuriat belge. Son dynamisme et sa passion pour l'entrepreneuriat nous manquerons", a-t-il poursuivi. "Au nom de la FEB, je souhaite à sa famille beaucoup de force pour faire face à cette perte."