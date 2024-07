Des communes saisissent le Conseil d'État contre le permis accordé à Liège Airport

Une coalition de 11 villes et communes des provinces de Limbourg belge et néerlandaise a décidé de saisir une nouvelle fois le Conseil d'État contre le nouveau permis accordé à Liège Airport par le gouvernement wallon, a-t-on appris vendredi. Les plaignants craignent les nuisances sonores et entendent réduire le nombre de vols autorisés.

L'année dernière, la coalition avait déjà saisi le Conseil d'État après que le gouvernement wallon a reconduit le permis d'exploitation de Liège Airport, en janvier 2023. Du côté belge, les communes de Riemst, Gingelom, Heers, Tongres, Hoeselt, Bilzen, Lanaken et Fourons s'étaient jointes à Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem et Vaals, aux Pays-Bas. Cette année, seule Lanaken ne participe pas à l'action.

Les plaignants regrettent "les motivations principalement économiques"' de l'octroi du permis et entendent réduire les 55.000 vols autorisés par an. À leurs yeux, les effets sur l'environnement n'ont pas été suffisamment pris en compte. "Nous ne demandons pas la fermeture de l'aéroport, dont nous sommes parfaitement conscients de l'importance économique", a précisé M. Vos. "Mais nous sommes préoccupés par le sommeil de nos plus de 280.000 habitants au nord-est de Bierset".

De son côté, la branche limbourgeoise de l'organisation flamande d'employeurs Voka a regretté la saisie du Conseil d'État. "Les Limbourgeois profitent pleinement de l'extension de l'aéroport. De plus en plus d'entreprises y développent des activités. Actuellement, plus de 1.100 Flamands ont un emploi grâce à l'aéroport, qui doit donc avoir toutes les chances de se développer", estime le KvK Limburg.