Des étudiants européens se mobilisent contre la fast fashion et feront étape en Belgique

Un groupe de 45 étudiants européens, réunis au sein du projet "The Future we want", mènera plusieurs actions la semaine prochaine à Liège et à Bruxelles afin de sensibiliser le public aux enjeux du développement durable, et plus particulièrement de la fast fashion.

Le lendemain, une rencontre est prévue à Bruxelles avec plusieurs députés européens auxquels les étudiants vont remettre une lettre ouverte. Cette lettre reprend leurs revendications, à savoir intégrer une interdiction de la publicité pour la fast fashion dans le Green Deal européen "pour décourager les comportements de consommation non durables", combattre les publicités pour le greenwashing, fixer une limite de quatre collections par an afin de mieux définir les marques de fast fashion et exiger des États membres qu'ils imposent des pénalités aux entreprises de fast fashion qui dépassent ces limites pour réduire la surproduction.

Enfin, vendredi, des stands de sensibilisation pour une mode durable seront installés place de la Monnaie à Bruxelles.

Lors des trois jours, les étudiants proposeront au grand public de signer leur pétition pour interdire la publicité pour la fast fashion dans l'Union Européenne.

"The Future we want" est un projet porté par neuf organisations non-gouvernementales européennes, dont Eclosia, l'ONG de l'Université de Liège, et financé par le programme Erasmus+ de l'Union Européenne, "afin d'accompagner un groupe de jeunes dans la concrétisation d'actions de rue, autour d'un plaidoyer politique".