Des kilos de drogues découverts au cours d'une semaine d'action dans les aéroports

Un total de 36 kilos de kétamine et deux kilos d'ecstasy ont été saisis aux aéroports de Zaventem et de Liège à la fin de l'année dernière, lors d'une semaine mondiale d'action contre le trafic de drogue. Rien n'a été trouvé à l'aéroport de Charleroi. Les drogues se trouvaient toutes dans des colis postaux, fait savoir vendredi à l'agence Belga le Service public fédéral Finances.

La semaine d'action contre le trafic de drogue dans les aéroports, menée par les autorités espagnoles avec le soutien d'Europol, d'Interpol et de Frontex, s'est déroulée entre le 11 et le 18 décembre 2023 dans 61 aéroports de 36 pays, détaille Europol dans un communiqué de presse. Les opérations ont principalement ciblé les passagers, leurs bagages et le fret sur les vols en provenance d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. L'interception de cocaïne en provenance d'Amérique latine a constitué un objectif majeur.

Ces opérations, qui s'inscrivent dans le cadre d'EMPACT (Plate-forme européenne multidisciplinaire contre les menaces criminelles), ont donné lieu à 46 arrestations et à la saisie de 850 kg de drogues, principalement du cannabis (356 kg) et de la cocaïne (354 kg).