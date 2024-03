Des tombes de l'époque romaine découvertes lors de fouilles à Namur

La découverte a été réalisée dans le cadre de fouilles préventives menées sur le site de l'ancienne banque Fortis, entre la rue des Carmes et la rue Godefroid. Les archéologues estiment qu'une grande partie des sépultures qu'accueillait le lieu ont été détruites lors de la construction de l'établissement bancaire. Avant ces travaux, le site devait en comporter environ 500, ce qui en ferait le plus grand cimetière d'inhumation de l'époque à Namur..

Parmi les quelque 70 tombes restantes mises à la lumière du jour, une grande partie sont de petites tailles et ont donc servi de dernière demeure à des enfants. En effet, la mortalité chez les moins de cinq ans était particulièrement importante au 4e siècle, en raison du manque d'hygiène et de l'absence de médicaments. Quelques objets comme des céramiques et des bracelets ont également été découverts sur le site, mais les tombes ont majoritairement été pillées.