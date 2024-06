Des vols en avion électrique entre Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle cet été

Les aéroports de Liège, de Maastricht-Aix-la-Chapelle et de Würselen-Aix-la-Chapelle proposeront cet été des premiers vols en avion électrique accessibles au public dans le cadre du projet Electrifly. Les voyages se feront dans un avion biplace du constructeur slovène Pipistrel. Cette démonstration est une première étape vers l'électrification d'une partie du parc aéronautique, estime Wouter Dewulf, économiste spécialisé dans l'aviation à l'UAntwerpen.

Les vols en avion électrique restent rares pour l'instant, précise Wouter Dewulf de l'UAntwerpen. "Jusqu'ici, ces avions sont surtout réservés à la formation, pour des décollages et atterrissages, principalement à Liège et à Anvers", explique-t-il. "Ces appareils peuvent tenir environ 50 minutes et sont formidables sur les plans économique et écologique, par rapport aux avions actuels au kérosène".

Les voyageurs intéressés par le projet Electrifly pourront ainsi voyager entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne du 1er juillet au 31 août. Les billets, dont le coût est partagé entre le pilote et les passagers, peuvent être réservés sur le site www.electrifly.store .

Les appareils restent jusqu'ici limités en termes de places et d'autonomie, principalement en raison des batteries lithium-ion utilisés, dont le poids reste lourd pour la quantité d'énergie nécessaire à des vols plus longs. "Cela pourrait évoluer d'ici dix à quinze ans, comme pour la voiture électrique", analyse M. Dewulf. Il évoque notamment le projet de l'université technique de Delft, aux Pays-Bas, qui prévoit la fabrication d'un avion de 90 places et d'une autonomie de 500 à 600 kilomètres dans un délai de dix ans.

Les constructeurs semblent toutefois plus se tourner vers les recherches sur l'hydrogène et le SAF, un carburant dit durable déjà en cours d'utilisation, pour les vols à moyen et long courrier.