Dix ans après la disparition du MH370, la Malaisie envisage de relancer les recherches

Ce vendredi 8 mars marque le dixième anniversaire de la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines avec 239 personnes à son bord. Quarante minutes après le décollage, le Boeing777 qui effectuait la liaison entre Kuala Lumpur en Malaisie et la ville chinoise de Pékin est injoignable et l'appareil disparaît des écrans radars. Un mystère qui reste encore à ce jour non élucidé.