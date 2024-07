Durbuy: Marc Coucke et la famille Maerten se séparent en bons termes

LPM Holding (Adventure Valley, Le Sanglier des Ardennes et Durbuy Golf Resorts) et LPM Events (camps pour enfants et classes vertes) feront désormais chemins séparés. Marc Coucke, via son véhicule d'investissement Alychlo, détiendra désormais la quasi-totalité des parts du premier, tandis que la famille Maerten se concentrera en solo sur le second.