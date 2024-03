EasyJet ouvre sa première nouvelle base au Royaume-Uni en douze ans

La compagnie aérienne britannique EasyJet a ouvert sa première nouvelle base au Royaume-Uni en plus de dix ans. La base, située à Birmingham, créera 140 emplois directs et 1.200 indirects. EasyJet voit la demande de vols revenir à la normale et "s'attend à plus de croissance que dans les autres compagnies aériennes cet été", a indiqué lundi à la presse le patron d'EasyJet, Johan Lundgren.