Elevage: Lactalis va réduire sa collecte de lait en France à partir de fin 2024

Pour amortir l'impact de cette décision "difficile" sur la taille des troupeaux de vache à lait en France, et donner du temps aux éleveurs pour s'organiser, le groupe s'engage à ce que la réduction des volumes "soit progressive entre 2024 et 2030".

La première étape de réduction porte sur 320 millions de litres et touchera surtout les zones Est et sud Pays de Loire d'ici 2026 (soit 160 millions de litres de lait) ainsi que le non renouvellement d'un contrat avec une coopérative à horizon 2030 (160 millions de lait), précise le communiqué sans indiquer quelle sera la coopérative concernée.

Douglas Magno

Le groupe estime nécessaire "de se recentrer sur les produits de grande consommation français, mieux valorisés car moins sujets aux aléas des marchés mondiaux".