Environnement: à Hong Kong, les animaux sauvages ingèrent des matières plastiques

A Hong Kong les animaux sauvages ingèrent des matières plastiques alors même qu'ils vivent loin des zones urbaines, affirme lundi Greenpeace, au vu d'une étude publiée à l'approche d'un possible accord mondial sur la pollution plastique.

La pollution plastique à l'échelle planétaire ne cesse de s'aggraver: la production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes et pourrait tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. Or, seulement 9% des plastiques sont recyclés.

Des microplastiques ont été trouvés dans les fosses océaniques les plus profondes, sur les plus hauts sommets des montagnes, dans l'atmosphère et même dans le lait maternel.

Peter PARKS

Surtout connue pour ses gratte-ciels, Hong Kong abrite aussi de larges étendues de campagne où vivent des buffles, des sangliers, des boeufs sauvages, des macaques et des porcs-épics - les espèces sur lesquelles a porté l'enquête de Greenpeace.