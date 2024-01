Epargne: les Livret A, LDDS et LEP à des niveaux records en 2023

"Les ménages ont, durant l'année 2023, fait preuve de prudence et d'opportunisme", a commenté Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne: "prudence en privilégiant l'épargne de précaution au détriment de la consommation, opportunisme en optant pour le produit d'épargne offrant la meilleure rémunération possible face à l'inflation".

Le Livret A, pourtant peu rémunéré, et le Livret d'épargne populaire (LEP) ont battu des records en 2023, les Français privilégiant des placements sûrs dans un contexte d'inflation et d'incertitude économique.

L'encours du Livret A et de son petit frère le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a progressé de plus de 55 milliards d'euros l'an dernier, un record depuis le relèvement des plafonds en 2012, selon des données publiées mardi par la Caisse des dépôts (CDC).

L'encours total de ces deux livrets défiscalisés s'établissait au 31 décembre 2023 à 564,9 milliards d'euros, contre 509,7 milliards un an plus tôt (+10,8%).

Dans le détail, les dépôts des épargnants français ont excédé les retraits de 39,91 milliards d'euros sur ces deux livrets aux caractéristiques très proches. Pour le seul Livret A, les dépôts battent même un record.