Espagne: Pedro Sánchez nomme l'un de ses ministres à la tête de la Banque centrale

La nomination de M. Escrivá rompt avec une tradition voulant que la Banque d'Espagne, comme l'ensemble des banques centrales de l'UE, soit dirigée par une personnalité neutre.

"Le fait que le gouvernement nomme un ministre comme gouverneur est très dommageable pour l'indépendance de la Banque d'Espagne", a ainsi lancé Alberto Núñez Feijóo, chef de file du Parti populaire (PP), principale formation de droite.

Actuel ministre de la Transformation numérique et de la Fonction publique, José Luis Escrivá "possède les qualifications techniques nécessaires" et "reconnues" pour occuper ce poste, en raison de "sa vaste expérience dans les institutions financières les plus importantes et dans de nombreux organismes publics et privés", a justifié M. Cuerpo.