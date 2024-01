Espagne: une grève chez Iberia va perturber le trafic aérien en pleine Epiphanie

La compagnie aérienne Iberia a annulé près de 400 vols en Espagne en raison d'une grève de ses agents au sol convoquée autour de l'Epiphanie, fête centrale dans le pays. La grève, à l'appel des deux principaux syndicats du pays, l'UGT et CCOO, doit débuter vendredi et prendre fin le 8 janvier. Elle concerne l'ensemble des services au sol d'Iberia, et notamment les bagagistes.