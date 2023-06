Euronext revend ses parts dans LCH SA pour 111 millions d'euros

Le groupe a annoncé "un accord définitif pour la vente de ses parts, 11,1%, dans LCH SA à LCH Groupe Holdings Limited (+LCH Group+), pour un montant de 111 millions d'euros", quittant le capital de la chambre de compensation, chargée d'assurer la sécurité et le bon déroulement des transactions sur les marchés.

La transaction, financée au moyens de "liquidités existantes" a-t-il précisé, doit être effective début juillet.

Euronext, gestionnaire des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan développe depuis avril 2021, et le rachat de Borsa italiana, ses activités de compensation et met ainsi fin à ses contrats de sous-traitance.

Cette vente fait suite à l'annonce mi-janvier de "la résiliation anticipée de l'accord" entre Euronext et LCH SA, concernant les produits dérivés et les contrats dérivés de matières premières, conclu pour 10 ans en 2017.