Face à la sécheresse en Roumanie, prières et expérimentations

Tournesols brûlés, maïs grillés par la chaleur, feuilles rabougries: Iulia Blagu constate, impuissante, les effets de la sécheresse sur son exploitation du sud-est de la Roumanie, pays parmi les plus touchés d'Europe.

L'Europe méridionale et orientale souffre "de conditions de sécheresse persistantes et récurrentes", selon les dernières données de l'European Drought Observatory (EDO), une situation qui s'est aggravée en juillet, en particulier en Roumanie et dans le sud de la Hongrie.

D'après l'observatoire européen Copernicus, il est désormais "de plus en plus probable" que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée.

- "A la merci de Dieu" -

Daniel MIHAILESCU

Début août, des dizaines d'agriculteurs hongrois ont fait défiler deux chameaux dans le centre de Budapest pour attirer l'attention sur les méfaits du changement climatique sur leur profession. La quasi-totalité du pays est actuellement placée en alerte élevée.