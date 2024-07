A Flamanville, EDF se prépare à faire "battre le cœur" du réacteur EPR

Partager:

"On est dans la dernière ligne droite": à Flamanville, EDF est près de lancer la première réaction nucléaire en chaîne dans son réacteur de nouvelle génération EPR, une étape symbolique avant l'arrivée des premiers mégawatts dans le bocage normand cet été. Après 17 ans d'un chantier difficile et coûteux, émaillé de nombreux déboires et retards, EDF met les dernières touches au démarrage effectif du 57e réacteur du parc nucléaire français, une première depuis près d'un quart de siècle au pays de l'atome.

"On est dans la dernière ligne droite des essais préalables à cette étape très importante de la divergence", confirme Grégory Heinfling, chef d'exploitation de Flamanville 3, qui deviendra le réacteur le plus puissant du pays (1.600 MW) et où 800 personnes travailleront à terme, dont 200 employés de soustraitants. EDF se veut prudente sur le calendrier de l'opération, qui consiste à obtenir la première réaction de fission nucléaire en chaîne dans le cœur de "Fla3", mais ce ne serait plus qu'une question de "jours", voire de "semaines". A ce moment-là, le réacteur logé sous son dôme de 50 mètres de diamètre, ne produira pas encore d'électricité, mais "son cœur commence à battre", explique-t-on chez EDF. "C'est le moment où le réacteur prend vie", illustre Alain Morvan, directeur du projet Flamanville 3, lors d'une visite pour quelques journalistes dans la cathédrale de béton qui fait face à la Manche.

"Les essais à froid sont terminés et maintenant on fait des essais à chaud en montant le réacteur à 155 bars et à 303 degrés, la température nominale, avant la divergence", poursuit le chef d'orchestre du projet. EDF devra pour lancer cette opération obtenir un feu vert du gendarme français de la sûreté nucléaire, l'ASN. "Le but de la divergence n'est pas simplement d'appuyer sur un bouton, mais c'est d'emmener l'ensemble du réacteur dans des conditions physiques pour arriver à la réaction de fission", résume François Tronet, formateur à Flamanville. - "Toc-toc-toc" - Les équipes de conduite qui se relaient en 3x8 se sont déjà préparées à cette opération dans un simulateur, réplique exacte de la salle de commande entièrement numérisée - une innovation des EPR - avec son mur d'écrans donnant à voir les entrailles du réacteur. "Chaque équipe de quart a joué au moins deux ou trois fois ce scénario", assure Grégory Heinfling.