Fluxys "analysera l'impact" des sanctions sur le GNL russe

"Fluxys a toujours travaillé dans le respect total des réglementations belges, européennes et internationales applicables", ajoute encore l'entreprise dans un court communiqué.

Les 27 Etats membres de l'UE ont adopté formellement un nouveau paquet de sanctions en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il touche à différents domaines, et pour la première fois au commerce de GNL russe. Ce sont plus précisément les réexportations passant par les ports européens qui sont visées. En conséquence, Zeebrugge ne pourra plus servir de lieu de transit pour le gaz naturel liquéfié russe qui part ensuite vers des pays tiers (hors UE). Les transbordements (transferts de navire à navire ou vers la terre) et rechargements seront interdits après une période de transition de 9 mois, ainsi que tous les services qui tournent autour.