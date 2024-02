France: la SNCF limite le nombre de bagages à bord des TGV InOui

Les voyageurs, qui jusqu'ici avaient pour obligation "d'être en mesure de porter eux-même et en une fois l'ensemble de (leurs) bagages", auront désormais le droit d'emporter deux valises ou sacs d'un format de 70 cm x 90 cm x 50 cm maximum et un plus petit sac de 30 cm x 40 cm x 15 cm.

"La politique de bagage reste la même qu'avant", a tenu à préciser à l'AFP un porte-parole de la SNCF, "mais les règles n'étaient pas toujours claires et il pouvait y avoir des abus donc on aura des règles plus précises et objectives", a-t-il ajouté.

"Nos clients mais aussi nos agents se retrouvent confrontés soit à des problèmes de sécurité à bord (chute de valise), soit à des difficultés de circulation", a également indiqué la SNCF, dont les TGV sont de plus en plus remplis.

En cas de non-respect, l'amende prévue s'élève à 50 euros. Plusieurs bagages spéciaux sont autorisés à passer comme bagage volumineux comme les poussettes, trottinettes, instruments de musique ou encore skis, snowboards et vélos rangés et pliés dans une housse.