François Ruffin face aux patrons: "On sortira du pétrin si on bosse tous ensemble"

A l'invitation de l'organisation patronale Ethic, François Ruffin, en chemise et veste de costume, a participé à un petit-déjeuner/débat avec une quarantaine de patrons, curieux de découvrir l'ancien journaliste, chantre de la lutte des classes, grand défenseur des ouvriers et de la "France d'en bas", révélé par le documentaire militant "Merci Patron!".

"Le petit entrepreneur qui travaille et a du mal à se rémunérer je le comprends très bien, j'ai monté mon entreprise. Recevoir des contrôles Urssaf je sais ce que ça veut dire", assène, en référence à son journal Fakir, le potentiel candidat de LFI à la présidentielle de 2027 - même s'il reste pour l'instant en marge du mouvement Insoumis.

"Je m'applique à ne pas mélanger les requins et les sardines", lance le député de la Somme, assis devant une imposante tapisserie dans une salle coquette du cercle de l'Union interalliée, situé dans un hôtel du XVIIIe siècle, à un jet de pierre de l'Elysée.

"Ca me rappelle les bons curés de campagne du XVIIIe siècle qui incarnaient la vertu dans leur village et cachaient les archevêques qui se roulaient dans le stupre et la luxure", développe l'élu insoumis, dont l'étiquette politique reste un repoussoir dans les sphères patronales.

Face à lui, les patrons, dont certains font partie des 500 plus grandes fortunes de France, acquiescent parfois, font la moue souvent, mais écoutent et posent des questions, entre deux viennoiseries.

"Pourquoi le communisme marcherait en France alors que ça a donné des catastrophes partout?", demande l'un d'entre eux, alors que François Ruffin explique sa volonté de sortir certains secteurs du marché pour les réguler.