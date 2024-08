FWB: Netflix attaque le décret sur les services de médias audiovisuels

Netflix International bv, une société de droit néerlandais filiale de Netflix qui chapeaute les activités de la plateforme en Europe, notamment en Belgique, a déposé devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation partielle du décret de 2023 qui introduit les modalités des contributions des services de médias audiovisuels à la production indépendante en FWB (éditeurs, distributeurs, opérateurs étrangers qui visent le public de la Fédération).

Suite à une concertation avec le secteur de la production audiovisuelle indépendante et après avis du CSA, ces montants ont été revus à la hausse dans le décret. À partir de 2024, et de manière progressive jusqu'en 2027, tous ces groupes devront contribuer à la production locale jusqu'à hauteur, pour les plus gros, de 9,5% de leur chiffre d'affaires réalisé en FWB, contre 2,2% précédemment.