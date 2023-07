Grand Paris: report à début 2025 de la Zone à faibles émissions

Gouvernée par la droite et la gauche, la métropole, qui avait déjà reporté de juillet 2022 à juillet 2023 cette troisième phase d'interdiction, constate qu'il est "matériellement impossible" de l'instaurer cet été, en "l'absence de réponses tangibles de l'Etat" sur la garantie du prêt à taux zéro et le contrôle sanction automatisé.

La ZFE du Grand Paris, la plus grande de France avec 7,2 millions d'habitants, a déjà instauré l'interdiction à la circulation des véhicules non classés et Crit'air 5 en juillet 2019, puis des Crit'air 4 en juin 2021.

Instaurées par la Loi d'orientation des mobilités en 2019 puis renforcées par la Loi Climat de 2021, les ZFE visent à lutter contre la pollution aux particules fines et aux oxydes d'azote, responsables de maladies respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques, et d'au moins 40.000 décès par an, selon Santé publique France.

Mais le gouvernement cherche à désamorcer un sujet hautement sensible dans un contexte social explosif.

Lundi, il a assoupli les règles pour les agglomérations où la qualité de l'air est meilleure, conservant une ZFE contraignante pour les cinq métropoles (Paris, Lyon, Aix-Marseille, Rouen et Strasbourg) où les seuils réglementaires de qualité de l'air sont régulièrement dépassés.