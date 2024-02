Incendie hors zone nucléaire à la centrale de Chinon, pas de blessé

Un incendie a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à la centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire) au niveau d'un transformateur situé hors zone nucléaire, et qui n'a pas fait de blessé et qui n'a pas eu "d'impact sur l'environnement", a annoncé EDF.

"La perte de l'alimentation électrique externe principale du réacteur 3, à la suite de ce feu, a entrainé l’arrêt automatique du réacteur. Les équipements incendie nécessaires à l’extinction du feu se sont mis en service", indique l'ASN sur son site internet.

"L’ASN sera attentive au contrôle du réseau des eaux pluviales sur les réacteurs 3 et 4 et examinera, en lien avec EDF et l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ndlr), les conditions de levée du plan d’urgence interne, afin d’autoriser sa levée", poursuit le communiqué.

La centrale nucléaire de Chinon possède quatre réacteurs à eau pressurisée de 900 MWe. "En 2023, elle a produit 17,24 TWh d'électricité faible en CO2, ce qui représente environ 5,4% de la production d’électricité nucléaire française", indique EDF sur son site.