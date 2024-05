Ineos Inovyn lance deux unités pilotes de recyclage du PVC à Jemeppe-sur-Sambre

Dans ce cadre, Ineos Inovyn a rejoint deux consortiums, afin d'associer toute la chaîne d'approvisionnement dans ce projet de recyclage. Le premier consortium est CIRC-PVC et "couvre l'ensemble de la chaîne de valorisation, de la collecte des déchets de PVC sur les sites de construction-démolition à la production de PVC régénéré ne contenant pas d'anciens additifs". On y retrouve notamment l'Université de Liège, les entreprises générales Louis Duchêne ou encore le site belge d'Avient Corporation, détaille Ineos Inovyn dans son communiqué.

Le second consortium est Dissolv et sera chargé de traiter les déchets de PVC qui proviennent des revêtements de sol, des tapis et des bâches dont la présence de fibres textiles et d'anciens additifs empêche le recyclage. On y retrouve notamment Beaulieu International Group, Sioen Industries ou encore ExxonMobil.

Les deux consortiums sont soutenus par les autorités wallonnes et flamandes, précise Ineos Inovyn.