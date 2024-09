Jan De Nul commence les travaux de dragage pour l'expansion du Port Hedland, en Australie

"Port Hedland est situé sur la côte nord-ouest de l'Australie et est le plus grand port d'exportation d'Australie. L'expansion du port augmentera sa capacité, en particulier pour l'exportation de métaux pour batteries, tels que le lithium et le cuivre, et pour l'importation d'infrastructures d'énergie renouvelable, telles que les éoliennes et les pales d'éoliennes", détaille l'entreprise dans un communiqué.

Jan De Nul va draguer jusqu'à un million de mètres cubes pour construire un chenal d'accès plus profond, un bassin d'évitage et deux postes d'amarrage. Ceux-ci seront adaptés à la navigation et à l'accueil d'une variété de navires. Une zone de 10 hectares, protégée par une digue, sera par ailleurs récupérée pour l'expansion du port.