Jan De Nul construit un nouveau quai à conteneurs dans le port de Valence

L'entreprise travaille depuis plusieurs années dans le port de Valence. En partenariat avec Acciona Construcción et Grupo Bertolín, Jan De Nul réalisera les travaux d'extension nord du port. La société est-flandrienne draguera 25 millions de mètres cubes de matériaux qui seront réutilisés pour la construction du nouveau quai. D'une superficie de 137 hectares, ce dernier sera équipé d'un mur de plus de 1.900 mètres. Une fois achevé, le port sera en mesure de traiter cinq millions de conteneurs supplémentaires, en plus de sa capacité actuelle de sept millions.

Le nouveau terminal pourra accueillir la dernière génération de navires Megamax, mesurant jusqu'à 430 mètres de long et pouvant transporter plus de 24.000 conteneurs à bord. Les équipements du quai seront entièrement électriques et alimentés par des énergies renouvelables.