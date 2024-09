Japon: le train à grande vitesse Shinkansen fête ses 60 ans

Les Japonais considèrent souvent le Shinkansen comme allant de soi, mais lorsqu'ils voyagent à l'étranger, notamment en Europe ou aux Etats-Unis, "ils se rendent vite compte que le Shinkansen est un peu spécial", explique à l'AFP Christopher Hood, chercheur à l'université britannique de Cardiff et auteur d'un livre sur ce "symbole du Japon moderne".

Elégant, rapide, extrêmement propre et ponctuel: le Shinkansen, le célèbre train à grande vitesse japonais, fête mardi ses 60 ans, après s'être imposé comme un élément essentiel de l'économie et du mode de vie de l'archipel.

Les Shinkansen ont commencé à circuler entre Tokyo et Osaka le 1er octobre 1964, annonçant une nouvelle ère pour les voyages en train, alors que le Japon devenait une superpuissance économique.

Le Shinkansen, qui roule à 320 km/h, n'est certes plus le plus rapide au monde, dépassé par son homologue chinois, mais son nez aérodynamique et ses intérieurs spacieux restent un symbole des prouesses de l'ingénierie japonaise.

Avec un réseau traversant désormais tout le pays, le Shinkansen, apparu notamment dans la superproduction de Brad Pitt "Bullet Train" (2022), est aussi devenu une attraction touristique incontournable.