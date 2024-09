Trump lance sa plateforme de cryptomonnaies, mais le projet reste flou

Donald Trump, associé à ses fils et des entrepreneurs, a lancé lundi une nouvelle plateforme de cryptomonnaies aux contours encore flous, censée concurrencer les établissements financiers traditionnels.

World Liberty Financial entend proposer plusieurs services appuyés sur la finance dite décentralisée, un mécanisme qui permet de ne plus passer par un intermédiaire comme une banque pour effectuer des transactions avec un tiers.

World Liberty Financial permettra de prêter et d'emprunter des cryptomonnaies à d'autres usagers, un service que propose déjà de nombreuses plateformes, l'une des plus connues d'entre elles étant Aave.

"C'est le début d'une révolution financière", a clamé sur X lundi Donald Trump Jr, fils aîné du candidat républicain à la présidentielle

Zachary Folkman et Chase Herro, chevilles ouvrières du projet, entrepreneurs déjà établis dans les cryptomonnaies, ont indiqué que la plateforme utiliserait surtout les "stablecoins", qui sont adossées à une monnaie traditionnelle, le plus souvent le dollar.