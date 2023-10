La Belgique soutient la création d'un groupe de travail de l'ONU sur les droits paysans

Composé de cinq experts indépendants, qui seront choisis sur la base du principe de la représentation géographique équitable, le groupe de travail aura pour mission de promouvoir "la diffusion et l'application efficaces et globales de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, tout en recensant les lacunes et les problèmes liés à sa mise en œuvre aux niveaux national, régional et international, et formuler des recommandations à cet égard", selon un communiqué publié par le Conseil des Droits de l'Homme.

La résolution a été approuvée par 38 vois pour, 2 contre (Etats-Unis et Royaume-Uni) et 7 abstentions.