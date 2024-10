La Bourse de Paris atone après les annonces chinoises

La Bourse de Paris hésite entre gains et pertes lundi, après des annonces des autorités chinoises en demi-teinte, qui laissent les investisseurs dans le doute quant à la relance économique chinoise tant attendue.

"Le manque de détails chiffrés laisse des doutes quant à la volonté de Pékin de lancer la +grosse Bertha+", ou l'artillerie lourde pour relancer son économie, après des annonces au compte-gouttes ces derniers mois et sans effet apparent, explique John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

"Mais soyons clairs: les investisseurs retiennent toujours leur souffle", affirme Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Le ministre chinois des Finances Lan Fo'an a déclaré qu'environ 297 milliards d'euros d'obligations spéciales pourraient être utilisées dans les trois prochains mois, et que Pékin prévoyait d'en émettre de nouvelles "pour soutenir les grandes banques commerciales publiques".

La Chine a annoncé samedi un recours massif à l'endettement public, avec notamment des obligations spéciales, pour soutenir son économie en perte de vitesse, ciblant le marché immobilier et les banques.

"Les communications se sont succédé au cours de la semaine, toutes restant floues, et surtout n'offrant pas vraiment de plan à la dimension des besoins de l'économie, pour rebondir plus nettement", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche économique de LBP AM.

Les annonces viennent en effet s'ajouter à une série de mesures décidées ces dernières semaines, notamment des baisses de taux d'intérêt et l'octroi de liquidités aux banques.

"Les annonces de la Chine (...) manquent de précisions, ce qui inquiète les investisseurs", souligne également Jochen Stanzl ,chez CMC Markets. "L'incertitude quant à un réel rebond persiste".