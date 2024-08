La Bourse de Paris attentiste dans une semaine peu dense

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, avec des replis pour les indices Nasdaq et S&P 500, tandis que le Dow Jones a réussi à atteindre un nouveau record en clôture.

Les résultats financiers du géant américain des puces ont profité de l'essor de l'intelligence artificielle et sa capitalisation boursière a bondi depuis un peu plus d'un an, jusqu'à devenir la deuxième plus grosse capitalisation boursière mondiale.

"L'autre point d'attention de la semaine sera sur l'inflation", complètent les analystes de Deutsche Bank, en référence à la publication vendredi de l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale (Fed) américaine, l'indice PCE.

Les investisseurs scrutent d'autant plus les indicateurs concernant l'économie américaine en cette période car ce sont ces données fraîches qui vont déterminer l'ampleur de la première baisse des taux directeurs de la Fed et le rythme des réductions qui suivront.