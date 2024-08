La Bourse de Paris conclut en hausse une semaine rythmée par une série d'indicateurs américains

L'indice vedette CAC 40 a gagné 26,33 points à 7.449,70 points, sa quatrième séance positive consécutive. Il gagne 2,48% sur la semaine et signe ainsi sa meilleure performance depuis début juillet.

L'indice est ensuite reparti de l'avant, soulagé par la confiance des consommateurs américains qui a progressé de 2,1% par rapport au mois de juillet, pour atteindre 67,8 points, bien plus qu'anticipé des analystes, selon le sondage préliminaire de l'Université du Michigan.

En séance, le CAC 40 est temporairement revenu proche de son point d'équilibre après la publication décevante de chiffres sur la construction de logements neufs aux Etats-Unis, qui ont chuté en juillet à leur plus bas niveau depuis la pandémie de Covid-19 et sont inférieurs aux attentes des analystes.

L'indice phare de la Bourse de Paris reste cependant loin de ses records - plus de 8.250 points en mai - et affiche une performance négative (-1,24%) depuis le 1er janvier, tandis que les autres indices européens affichent tous une progression.

Sur la semaine, "les nouvelles économiques en provenance des Etats-Unis ont semblé particulièrement bonnes aux marchés financiers", commente Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique au sein de Lombard Odier IM.

Alors que l'inflation continue de revenir vers la cible de 2% par an de la Réserve fédérale américaine (Fed), les indicateurs économiques, notamment les ventes au détail et les nouvelles demandes d'allocation chômage, ont rassuré les investisseurs et ont permis d'éloigner leur crainte d'une récession aux Etats-Unis.

Face à une économie américaine qui résiste malgré des taux d'intérêts très élevés, les investisseurs ont ainsi tempéré leurs attentes quant à l'ampleur des baisses des taux directeurs de la Fed, dont la première est attendue en septembre.