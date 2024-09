La Bourse de Paris dans le rouge, inquiète sur la croissance

Le rapport sur l'emploi américain et l'indice ISM pour le mois de juillet avaient déçu les attentes. Les investisseurs avaient alors craint d'y voir le signal d'un trop fort ralentissement de l'économie américaine et avait très négativement réagi.

Dans le même temps, "de plus en plus d'avertissements émanent de Chine et des signes occasionnels de faiblesse économique", souligne Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Le marché français ne réagit en revanche que peu face aux discussions actuelles qui patinent sur la question du futur chef de gouvernement français, après les élections législatives de juillet.