La Bourse de Paris entraînée à la baisse par un rapport mitigé sur le marché du travail américain

De plus, 142.000 emplois ont été créés, secteurs privé et public confondus, ce qui est plus que les 114.000 de juillet, mais moins que ce qui était attendu.

Ce rapport n'est ainsi "pas assez mauvais pour nourrir le scénario de récession, mais il n'est pas non plus suffisamment bon pour écarter les doutes quant à l'ampleur du ralentissement de l'économie américaine", résume Amélie Derambure.

Ainsi, "chacun peut voir ce rapport de la façon dont il le souhaite: les optimistes diront qu'on revient à des niveaux pré-covid et qu'il s'agit seulement d'une normalisation, et les plus pessimistes y verront le début d'une tendance plus sombre pour l'économie américaine", explique Amélie Derambure.

Désormais, les investisseurs estiment qu'il est aussi probable "que la Fed démarre son cycle de baisse des taux avec 50 points de base qu'avec une baisse de 25 points de base", commentent des analystes d'Edmond de Rothschild dans une note.