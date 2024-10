La Bourse de Paris recule avant une flopée de résultats

Les investisseurs se sont globalement retenus lundi, dans l'attente d'une série de résultats d'entreprises cotées de l'indice vedette français dans les prochains jours.

Au programme de la semaine notamment: Vivendi, l'Oréal et Eurofins Scientific mardi, avant Kering, Thales et Air Liquide mercredi. Suivront jeudi Hermès, Dassault Systemes, Renault ou encore Orange.

Côté obligataire, la séance a été marquée par la hausse des taux en Europe et aux États-Unis.

"Les marchés estiment de plus en plus probable une victoire de Donald Trump" à la présidentielle américaine et craignent "le potentiel inflationniste de son programme", sur fond "de hausse des droits de douane et de l'arrêt de l'immigration de travail", explique Lionel Melka, gérant chez Swann Capital.