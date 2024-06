La Bourse de Paris tente un rebond en attendant l'inflation américaine et la Fed

L'indice vedette CAC 40 progressait de 0,45%, soit 34,67 point à 7.823,88 points vers 10H00. L'indice a chuté de 104,77 points la veille (-1,33%) à 7.789,21 points, au plus bas depuis fin février.

La Bourse de Paris était orientée à la hausse mercredi, après deux séances consécutives de fortes baisses et se tourne vers les Etats-Unis où est attendu un indicateur d'inflation avant une décision politique de la Fed.

Aux Etats-Unis, l'ambiance a été aux records la veille pour le Nasdaq et le S&P 500, portés par Apple, deuxième plus grosse capitalisation du marché, talonnant Microsoft, qui s'est envolé de 7,26%, à 207,15 dollars, un sommet historique pour le titre.

"On s'attend largement à ce que la Fed laisse ses taux inchangés aujourd'hui" et à ce que l'institution monétaire américaine "n'indique plus que deux baisses" de ses taux directeurs cette année, précisent les analystes de Deutsche Bank.

En France, les développements politiques continuent d'être jaugés par les investisseurs.

"Le président Macron doit s'exprimer lors d'une conférence de presse aujourd'hui, mais entre-temps, les questions se multiplient quant au paysage politique auquel son alliance centriste sera confrontée lors des élections", soulignent les analystes de Deutsche Bank.