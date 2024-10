La Bourse de Paris termine en baisse, sous pression avec la Chine

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,72% mardi, sous pression en l'absence d'annonce de nouvelles mesures de relance économique en Chine, pourtant très attendues des investisseurs.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40 a perdu 54,70 points, à 7.521,32 points. Lundi, il avait pris 0,46%.

Les investisseurs comptaient mardi sur l'annonce de nouvelles mesures de relance de l'activité économique par Pékin, dix jours après une première salve, comprenant des réductions de taux et des prêts immobiliers plus accessibles, qui avait fait bondir les Bourses de Hong Kong et de Chine continentale de plus de 20%.