La brasserie de Westmalle ouvre ses portes au public pendant deux jours

L'activité de brassage a débuté en 1836 au sein de cette abbaye de la Campine anversoise. Les installations sont situées dans l'enceinte de l'abbaye. Les bières qui y sont conçues portent donc le label de produit trappiste authentique, comme quatre autres abbayes en Belgique (Westvleteren, Rochefort, Chimay et Orval).

De nombreuses personnes de la région et des amateurs de bières trappistes demandaient à visiter la brasserie. Les moines ont fini par céder et quelque 1.500 personnes sont attendues les mercredi 25 et jeudi 26 septembre, entre 8h30 et 15h30. Les réservations débutent mercredi et se font par internet.