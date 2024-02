La brasserie trappiste de Rochefort se lance à son tour dans les bières au fût

La communauté monastique aura donc choisi sa bière la plus récente pour une première adaptation en fût. La Triple Extra est en effet sortie à l'automne 2020, après 65 années durant lesquelles la trilogie 6-8-10 était restée inchangée. Contrairement à ses aînées, ambrée (6) et brunes (8 et 10), la dernière née est blonde et c'est elle qui inaugurera les premières pompes. "Les passionnés sont très demandeurs pour avoir la 10 ou même la 8 au fût", explique François Mathy, directeur de la brasserie, cité dans un communiqué. "Dans un premier temps, nous allons faire le pas avec la blonde dont la fraîcheur est idéale pour le service au fût."

Les pompes ne seront pas ouvertes en permanence. "On pourra la trouver dans l'horeca au cours du mois d'avril et dans la limite des stocks disponibles en Belgique et aux Pays-Bas. Compte tenu des contraintes liées à des capacités de production encore très limitées, 2.000 fûts de 20 litres seront proposés chaque année au printemps", ajoute M. Mathy.