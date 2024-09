La Californie poursuit ExxonMobil pour son rôle dans la pollution plastique

Rob Bonta, le procureur général de cet Etat de l'Ouest des Etats-Unis, cherche ainsi à obtenir "des milliards de dollars" de la major pétrolière pour mettre en place des "solutions" pour faire face à la pollution des eaux et des sols par les plastiques rejetés dans l'environnement mais aussi pour "rééduquer" la population, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Notre côte, nos océans, nos rivières et nos baies sont pleins de plastiques, une pollution qui coûte plus d'un milliard de dollars chaque année aux autorités et aux contribuables (...) pendant ce temps, l'année dernière seulement, ExxonMobil a dégagé 36 milliards de profit", a-t-il rappelé.