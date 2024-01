La construction du pavillon belge de l'Expo universelle d'Osaka symboliquement lancée

Autour du thème "Designing Future Society for Our Lives" (Concevoir la société de demain pour nos vies), environ 150 pays et 25 organisations et entreprises internationales participeront à l'événement du 13 avril au 13 octobre 2025.

Les travaux du pavillon belge sont prévus pour une grosse année et devraient se terminer juste avant le début du rendez-vous international.

Le bâtiment présente un mélange d'éléments traditionnels et contemporains censé refléter "l'identité diversifiée et dynamique de la Belgique", selon BelExpo. Dans le cadre du sous-thème "Sauver des vies", il est conçu "comme une représentation de l'humanité, composé d'eau et de cellules, tant dans sa forme que dans son organisation interne". Le bâtiment se veut une représentation symbolique de l'eau tous ses états : solide, liquide et gazeux. C'est le consortium réunissant Carré 7 (le bureau de l'architecte Cyril Rousseaux), Beyond Limits, One Designs, Pirnay et Poly-Tech qui a remporté le marché public pour sa conception, sa construction, sa maintenance ainsi que le démontage.

Un autre marché public, pour la scénographie, a été lancé, il en est au stade de la phase d'attribution.