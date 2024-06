La direction est persuadée que la restructuration est la meilleure option

La direction d'Ontex, qui a annoncé jeudi matin son intention de licencier quelque 500 personnes en Belgique, affirme penser que cette restructuration est "la meilleure solution". "Nous avons étudié beaucoup d'options et nous pensons que celle-ci est la meilleure pour garantir l'avenir de la production en Belgique", a commenté jeudi après-midi le directeur du personnel, Jonas Deroo.

La multinationale, dédiée à l'hygiène personnelle et basée à Alost, a indiqué en matinée son intention de fermer l'usine d'Eeklo et de transformer le site de Buggenhout en "centre d'excellence". La réorganisation coûtera leur emploi à près d'un demi-millier de personnes.

"Nous devons rétablir notre compétitivité sur le marché européen et donc nous devons pouvoir réduire nos coûts de production", justifie M. Deroo, ajoutant "qu'en Belgique, nos coûts de production sont nettement plus élevés que dans les pays où nos concurrents produisent". Le coût de la main-d'oeuvre n'est pas le seul pointé du doigt, celui de l'énergie l'est aussi.